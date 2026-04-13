優待株は今が買い時かこんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。新生活スタートの4月。初めての一人暮らし、学校、職場、新しい人との出会い。春は何かが始まるワクワクする季節です。中東での戦争は早期終結のはずでしたが、終わりが見えません。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油高、物価高が続きそうです。株式市場も春の嵐で、トランプ大統領の発言のたびに株価は上下に激しく動き、3月末の日経平均の下落幅は7786円（13％