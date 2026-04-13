かつて「絶滅危惧種」とも呼ばれていたドムドムバーガー（以下：ドムドム）。1990年代に全国400店を超えていた店舗数は、2017年の経営移譲時にはたった36店まで減少。親会社であったダイエーとともに衰退の一途をたどり、赤字続きのまま消滅を余儀なくされる……かなりの人々が、そう感じていたはずだ。瀕死の状態であったドムドムに、自ら志願して代表取締役に就任したのが、藤粼忍社長だ。専業主婦から39歳で初就職という