DJ SODAが誕生日を迎え、ユニークな動画を公開した。DJ SODAは最近、自身のインスタグラムを更新して誕生日を迎えたことを報告。【画像】“秘部”ギリギリ衣装のDJ SODA、圧巻プレイ「4月7日は私の日！誕生日おめでとうSODA！」として公開された動画で彼女は、ピンクのドレス姿でロウソクに火をつけ、ケーキに挿して吹き消している。コメント欄には「お誕生日おめでとう」「いつも応援している」「これからの活動も楽しみ」といっ