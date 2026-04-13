【前編を読む】【受診者の8割がリピーター】「ぜいたく人間ドック」の最強のサービスとそのお値段キッコーマン総合病院の1泊人間ドックの真骨頂ぜいたくな人間ドックを体験できる施設は、じつは全国にいくつもある。千葉・野田市にあるキッコーマン総合病院もそのひとつだ。「1泊人間ドック」（7万7000円）について取材を申し込むと、健診部健診課課長の石橋年永（としえ）氏が院内を案内してくれることになった。東武野田線の愛宕