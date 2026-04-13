「公正」を掲げる公営競技には厳守すべきルールが存在する。だがいま、圧倒的な実績を誇る小久保智調教師の「掟破り」疑惑に競馬場が揺れている。浦和競馬では基本的にレースの10日前までに、馬体検査を終えた競走馬を、野田トレセン内の厩舎に入厩させるルールになっている。しかし、前編記事にあるように、本誌が入手した請求書には、小久保氏の管理する馬が、レース直前に外部の施設に輸送されたことを示す記載があった。 【前