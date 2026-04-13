ポートビラの青果市場の入り口では、繰り返し使えるマイバッグも売られていた=2026年1月28日、バヌアツ・ポートビラ、中崎太郎撮影 使い捨てプラスチックは禁止――。南太平洋に浮かぶ小さな島国バヌアツが、野心的な政策を打ち出している。世界で初めてプラスチック製ストローを禁止したのも同国だ。80ほどの島々に32万人が暮らすバヌアツ。プラスチック廃棄物にどう取り組んでいるのか。きっかけはフェイスブックペー