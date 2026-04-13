トランプ大統領の一挙一動に世界経済が振り回される。中東の石油に9割依存する日本への悪影響は甚大だ。半年後の物価を詳細に分析した。【前編を読む】「原油急騰」で半年後に値上がりする「 食料品と日用品」リスト108物価高と円安の悪循環政府は補助金で物価高に対応しようとしているが、それがさらなる円安を引き起こしかねないことにも留意が必要だ。経済ジャーナリストの荻原博子氏が言う。「中東情勢が落ち着かなければ、今