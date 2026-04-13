第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１は４月１８日、中山競馬場の芝４２６０メートルで行われる。エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は昨年の当レースを５番人気で制し、鞍上の草野太郎騎手とともにうれしいＪＧ１初制覇を達成した。暮れの中山大障害も制して名実ともに現役最強障害馬として、追われる立場となって迎える一戦。前走の阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２は久々のぶん飛越の安定感