ローリー・マキロイなど世界のトッププロが使用するテーラーメイドのNew『TP5/TP5x』シリーズ。ツアー屈指のプロが使う“ツアーボール”は、日本のアマチュア競技ゴルファーにも合い、スコアアップに貢献するのか？ 全国各地で年間200試合以上を開催する「スクランブルゴルフ選手権」の1会場で出場選手全員に配り、その使用感を取材してきた。 New『TP5』と『TP5x』出場選