“なっち先生”こと大谷奈千代が、コーチに転身して気づいた「プロとアマチュアの考え方の違い」は、スイングの改造や強化以上にスコアアップの効果がある。そこで「頭と心の中を変えるレッスン」を毎月掲載！ 習うばかりではなく「教える人になってみる」のススメ 「レッスンしていると、ヒジってこんなに下を向けるんだ。自分も最近ワキが甘かったかも、と気づくことは今でもあります」と大谷。生徒のアドレス