◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）投手陣の好投もあり巨人に2連勝としたヤクルト。3戦目のヒーローインタビューには、7回無失点の好投を見せた高梨裕稔投手が登場しました。同一カード2戦目は、先発・山野太一投手が7回2失点の好投を見せ、両リーグ最多となる3勝目。チームの連敗をストップする好投を見せました。3戦目を受けた高梨投手は初回から三者凡退の好投。以降も四死球なし、無安打の好投を続