夫婦漫才コンビ「宮川大助・花子」の弟子、宮川隼人さん（52）が4月11日までにインスタグラムを更新。大助さん（76）と花子さん（71）の娘で、芸人のさゆみさん（48）の結婚式に参列したことを報告している。【写真】親子3人ショットに感動する人続出「いいお写真ですね」「結婚式出席できてすごいパワーです」隼人さんは「ええ写真やと思います。大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ、まぁ、当たり前やねんけど。笑