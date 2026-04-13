作家・YouTuberの瓜田純士さん（46）が12日までにXを更新。顔面タトゥーを"全消し"した激変姿を披露している。【写真】「美形！」顔のタトゥーを消した瓜田純士瓜田さんは、「痣隠しコンシーラーで刺青消したら若返った」とコメントし、写真をアップ。写真では、普段は顔一面に入った刺青がコンシーラーによって綺麗に隠されており、すっきりとしたクールなイケメンが現れた。平素の印象は大きく異なっている。SNSでも激変した瓜田