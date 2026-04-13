＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞4人が参戦した米ツアー組は、明愛と千怜の岩井姉妹と竹田麗央が決勝ラウンドに進出。渋野日向子はトータル3オーバーで予選落ちという結果に終わった。ひとときの日本滞在を終え、ここから各自主戦場に戻る。【写真】優勝副賞といえば…やっぱり高級車！この4人のうち最高位はトータル8アンダー・2位タイで終えた岩井