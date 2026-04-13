トランプ大統領がアメリカ海軍がホルムズ海峡を封鎖する手続きを始めると表明したことを受けアメリカ中央軍は先ほどSNSで、日本時間13日の午後11時よりイランの港に出入りする全ての国の船舶に対して海上封鎖を開始すると発表しました。【映像】ホルムズ海峡の様子（資料）アメリカ中央軍は「この封鎖は、ホルムズ海峡を通過してイラン以外の港を行き来する船舶の航行の自由を妨げることはない」としています。（ANNニュース）