【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（デイ3／4月12日）【映像】衝撃コースアウトの劇的瞬間（実際の様子）12日、WRC（世界ラリー選手権）第4戦の競技最終日デイ3が行われ、トヨタの勝田貴元が劇的な逆転勝利を収めた。盤石の状況で優勝が予想されていたヒョンデのティエリー・ヌービルは、誰もが自分の目を疑うようなアクシデントで失速していった。競技最終日の最終SS20を迎えた時点での暫定トップは、一昨年の