水が入ったコップの中を、ふわふわと漂うのは…まさかのクラゲ。「100均のコップで飼ってるクラゲ」という投稿とともに公開された動画が、Xで話題に。「クラゲって飼えるんだ」「コップで飼育!?」といった驚きの声も相次いでいる。投稿したのは、高校生の頃から本格的にクラゲを飼育し、その奥深い美しさに魅了されてきたという、くらげノ脊髄さん（@Spinal_Jelly）。コップでクラゲを飼うというユニークなスタイルは、どのよう