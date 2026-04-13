レバノンに対して攻撃を続けるイスラエルのネタニヤフ首相がレバノン南部を訪れ、「まだやるべきことがある」などと攻撃を続ける意向を示しました。また、イスラエルメディアは、アメリカとイランの協議が合意に至らなかったことを受け、イスラエル軍の参謀総長がイランへの攻撃再開に備えた指示を出したと報じました。ネタニヤフ首相は12日、イスラエル軍が攻撃を続けるレバノン南部を訪問しました。ネタニヤフ氏はその後、「戦争