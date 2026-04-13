桜島で爆発 噴煙不明 噴石7合目まで飛散 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で13日午前4時49分に爆発的噴火がありましたが、噴煙の高さや量、流れる方向は不明です。 しています。 大きな噴石が南岳山頂火口より600から1200mの7合目まで飛散しています。空振＝空気の振動も観測されました。 桜島の爆発的噴火はことし3回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大