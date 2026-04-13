【モデルプレス＝2026/04/13】BS-TBSでは、2026年秋に木曜ドラマ23枠（毎週木曜よる11時〜）にて「天狗の台所Season3」を放送することが決定。駒木根葵汰、塩野瑛久、越山敬達の3人も前作に続き出演することが決定した。【写真】31歳大河俳優「リアルすぎる」整形ダウンタイム風のドラマオフショット◆「天狗の台所Season3」放送決定2024年12月のSeason2放送終了後から続編を望む声が寄せられていたが、今秋、ついにSeason3の放送