【女子旅プレス＝2026/04/13】神奈川県箱根町に箱根のカジュアルで上質な箱根ステイを提案するホテル「HOTEL nehako（ネハコ）」が誕生。全12タイプの客室や4つの貸切風呂、A5ランク黒毛和牛のディナーなど、カジュアルでありながら妥協のない豊かな滞在を提供する。【写真】箱根に新しくオープンした「HOTEL nehako」◆現代の旅のニーズに応える「HOTEL nehako」箱根湯本駅から徒歩約7分の高台に位置する同施設は、旧・箱根湯本