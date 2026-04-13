現代日本における民俗学のあり方 時代とともに領域を広げる民俗学 現在、民俗学を学んだ人にどんな働き先があるかというと、大学所属の教員・研究者のほかに、各地の博物館という選択肢もあります。 たとえば、県や市町村といった地方自治体が設置する人文系の博物館には、「歴史」と「考古」に加え、それぞれの地域に関連した「民俗」の展示が用意されています。この展示の企画・制作などを行っているのが、各博物館に学芸