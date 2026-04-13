船同士のコミュニケーションはどうやって行う？ 海上のコミュニケーション術 広い海で離れた船同士が安全に進むためには、互いに意思を伝え合う必要があります。陸のように声が届かない環境では、独自のコミュニケーション手段が発達してきました。 もっとも古くから使われてきたのが「信号旗」です。旗の色や模様の組み合わせによって「針路を変える」「救助を求める」などを示し、掲げるだけで遠くの船