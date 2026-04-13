米イラン協議決裂トランプ米大統領「米国がホルムズ海峡を封鎖する」 先週末にパキスタンで行われた米イラン直接協議は合意に至らなかった。 バンス米副大統領はイランが核兵器開発を追求しないという約束を拒否したと述べ、合意に至らず帰国した。 交渉が決裂したことを受けトランプ米大統領は「米国がホルムズ海峡を封鎖する」と発表。米海軍が海峡への出入りを試みる「あらゆる」船舶の封鎖を開始する。封鎖により以