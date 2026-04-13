ロシアとウクライナのイースター停戦は不発に終わる、互いに攻撃 ロシアとウクライナは互いに相手国がイースター停戦を破ったと非難。 ロシアのプーチン大統領は週末に32時間の停戦を宣言し、土曜日から日曜日の終わりまで攻撃を停止するようロシア軍に命じた。 ただ、ウクライナ軍はロシアから攻撃を受けたと主張。日曜午前までにおよそ2300件の停戦違反があったと発表。ロシア側もウクラ