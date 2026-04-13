米イラン協議数日中に2回目開催の可能性も仲介国が奔走 先週末の米イラン協議は合意に至らず終わったが、数日以内に2回目の協議が開催される可能性もあるという。関係者の話としてWSJが報じている。 仲介役の周辺諸国が米国とイランを再び交渉の席に着かせるべく奔走しており、数日以内に2回目の協議が開催される可能性もある。現在、2週間の停戦期間を延長させるため周辺諸国は米国と協議している。