ＮＹ原油時間外急騰米イラン協議決裂、対立激化懸念 東京時間07:00現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝104.45（+7.88+8.16%） NY原油先物は急騰、104ドル台に乗せている。 先週末の米イラン協議は決裂、合意に至らず終わった。トランプ氏は米国がホルムズ海峡を封鎖すると発表。イランは米国による海峡封鎖は許さない、米軍の動きを監視監督していると牽制。