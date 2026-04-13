◇バレーボール◇Ｖリーグ男子プレーオフ決勝（１２日、北ガスアリーナ札幌４６）クボタ３（３６―３４、２５―１９、２５―２３）０北海道イエロースターズ初の決勝に臨んだ北海道イエロースターズはクボタに０―３で敗れ、準優勝に終わった。ジュースにもつれ込んだ第１セット、勝負所であと１点が奪えず、３４―３６で落とした。第２セット以降も流れを呼び戻せずのストレート負けに、ＯＨ山田滉太（２８）は「率直に勝てな