全国高校駅伝９度出場（男子）の北照陸上部駅伝チームが４３年ぶりに復活し、始動した。経験豊富な指導者と男子６人、女子１人の１年生で再出発。２年後の全国高校駅伝出場を目指す。選手７人中６人が陸上経験者。芳賀彪真（ひゅうま）は中学時代にサッカーのクラブチームに所属していたが「サッカーで運動量を生かしたプレーが得意だったので陸上をやってみたかった」と転向を決意した。全国で実績のある選手は不在だが、室蘭