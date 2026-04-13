夏の甲子園全国最多４１度の出場を誇る北海のコーチにＯＢの井平光紀氏（２５）が就任した。現役時代にエースで４番、主将という重責を担い、中大卒業後は激戦区神奈川で指導を続けてきた経験を後輩たちに還元していく。最後の夏は南大会２回戦で敗れ、３年間で甲子園出場は叶わなかった。卒業後はスポーツ推薦で中大へ。４年間で公式戦登板の機会はなかったが、競争を勝ち抜いてメンバー入りを果たした。同級生の阪神・森下翔