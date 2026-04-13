他の子たちのお弁当はキャラ弁、デコ弁、色彩豊か…。それなのに自分のお弁当は、唐揚げ、ポテト…卵焼きだけ。娘の無言の落胆は、早紀の心にズシリと響きました。キャラ弁じゃなくても、愛情たっぷり、気にしなくていいのに！仕事で疲れているから…と言い訳してきた自分。親としてもっと頑張らないといけないのかな…そんな葛藤が始まって…。>>【まんが】お弁当作りが苦手なママ(ウーマンエキサイト編集部)