紀ノ国屋は、人気の焼菓子を詰め合わせた「フローラルスイーツバッグ」の店頭販売を2026年4月10日から開始しました。春のギフトにもぴったり花柄のバッグの中に人気の焼菓子（いちごハートプチフールクッキー8枚入り×1袋、スペシャル紅茶クッキー6個入り×1袋、バウムクーヘン＜チョコ＞1個、マドレーヌ1個）を詰め合わせた、見た目にも華やかなギフトアイテムです。ちょっとした贈り物や手土産にもおすすめ。バッグは、コスメや