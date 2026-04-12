歯周病は、日本人が歯を失う原因の第1位で「30代以上になると約8割がかかる」というデータもあります。その歯周病を予防するためには、毎日のケアや生活習慣を見直すことが重要です。今回は、歯科医に学ぶ、健康な歯のための習慣づくりについて、「ブランデンタルクリニック」の溝口先生にお聞きしました。 監修歯科医師：溝口 久勝（ブランデンタルクリニック） 福岡歯科大学卒業後、広島大学で研修医過程を修了。2