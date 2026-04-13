◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）先発投手陣の好投もあり、巨人に2連勝と勝ち越したヤクルト。池山隆寛監督も、試合後に満面の笑みを浮かべました。インタビューに応じた池山監督は「ちょっとまた声出しすぎてかれてますけど(笑)」とガラガラ声でコメント。6回まで相手打線を無安打に抑えた先発・高梨裕稔投手については、「珍しくまっすぐが非常に走ってて、キレもあって。素晴らしい投球でした」と