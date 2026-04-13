障害児施設の送迎中に５歳の女児を自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして、警視庁が、東京都八王子市長房町、団体職員の後藤隆也容疑者（４６）をわいせつ目的誘拐と不同意わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かった。逮捕は１１日。捜査関係者によると、後藤容疑者は２０２４年２月下旬頃、当時、勤務していた千葉県内の障害児通所支援事業所を利