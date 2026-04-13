人生に「もし」があったら、とたまに考えます。もし、ボートレースと出合わなかったら、間違いなくビルの1棟や2棟は余裕で持っているでしょう。半分冗談ですが、それなりにボートレース協会や関係者の方々に貢献してきたことは間違いありません。ボートレースとの出合いは、小学3年生のころにさかのぼります。誇張抜きに、自宅から野球場に行くのも、ボートレース場に行くのも大差ない距離だったこともあります。父の武に初め