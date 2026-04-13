俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）が13日、初回を迎える。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主