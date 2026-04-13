京都府南丹市で行方不明となっている男子児童について、12日、当日履いていたとみられる靴が見つかった。南丹市立園部小学校に通う安達結希さんは、3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっている。警察は、これまでにのべおよそ950人を捜索活動に投入していて、今月9日からは小学校から自宅のある方向へおよそ6キロ離れた山中で、ドローンなどを使いながら捜索を続けている。そして、12日の捜索では、