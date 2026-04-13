7人組女性アイドルグループ、ラストシーンが12日夜、公式Xアカウントを更新。メンバー1人に「重大な契約違反」があったとして、同日付で脱退したことを発表した。同Xでは運営事務所名義で「【波音しほ脱退のお知らせ】平素よりラストシーンを応援いただき誠にありがとうございます。この度、所属メンバーの『波音しほ』におきまして、重大な契約違反がありました為、本日2026年4月12日付でグループを脱退とさせていただきます。フ