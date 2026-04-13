皆さんは、環境の変化によって体調に思わぬ影響が出た経験はありますか。生活する場所が変わると、気候や食べ物など環境の違いによって体調不良を起こすことも少なくないのでは。今回は、筆者の友人N実が転勤先で体験した、これまで気づかなかった体質が判明した驚きのエピソードをご紹介します。 キャリアアップのために地方に研修に行くことに N実は、電子部品会社で営業として働く30代の女性です。ある日、会社