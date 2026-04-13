【ミスタードーナツ】で4月1日からはじまった、涼風麺シリーズの「最新メニュー」に注目。9月下旬までの期間限定で、ランチに食べたくなるようなメニューが登場中です。その中でも、レモンやかぼすが使われたメニューは、暑い日にもぴったりな食べやすさがうかがえます。一度食べたらハマってしまいそうな麺シリーズをぜひ堪能してみて。 後味も軽やかで食べやすい「トマト海鮮野菜涼