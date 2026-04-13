「ピンキーとキラーズ」のボーカルとして16歳で「恋の季節」が大ヒット、まもなく芸能生活60周年を迎える今陽子（74)が、14日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】再結成された「ピンキーとキラーズ」トレードマークの山高帽はもちろん健在！ 「ピンキーと―」でのデビュー曲「恋の季節」は270万枚の大ヒットと