【経済ニュースの核心】史上最高値更新で成長加速！ 「台湾株ETF」の高利回りには注目する価値ありパワー半導体を巡る再編劇が本格化している。ロームと東芝、三菱電機の3社は3月27日、パワー半導体事業の統合に向けた協議を開始した。「今夏をめどにロームが東芝との統合計画を示し、その後、三菱電機を含めた全体像を固める方針だ」（関係者）という。だが、ロームを巡っては、3月上旬にデンソーがロームに対して、約1.3兆円