神原健太はザンクト・パウリでキットマネージャー兼プレイヤーケアマネージャーを務めるドイツ・ブンデスリーガ1部のザンクト・パウリに、少し変わった肩書きを持つ日本人スタッフがいる。クラブに籍を置いて4シーズン目を迎える神原健太氏の役割は、「キットマネージャー兼プレイヤーケアマネージャー」。前者はいわゆるホペイロ、選手のスパイクやユニフォーム、ボールなどの用具を管理・整備する仕事だ。そして後者は、移籍し