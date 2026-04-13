北村匠海が主演する月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第1話が13日の今夜放送される。【写真】神木隆之介がJAXAで働く木島真を演じる本作は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、教師と地元出身ライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へい