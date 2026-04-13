◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）第８６回桜花賞は１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、１番人気のスターアニスが勝利を飾った。２着も阪神ＪＦと同じくギャラボーグが入った。５着のアランカールまで上位５頭が、オークス（５月２４日、東京）の優先出走権を獲得した。またしても、大きな壁が立ちはだかった。ギャラボーグは好位で流れに乗り、手応えにも余裕があった。直