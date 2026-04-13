TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』（毎週土曜前9：30）がこの4月に放送30周年を迎える。これを記念し、番組初のゴールデン帯2時間スペシャルの放送が13日午後7時から放送。海外ディズニーを訪れた同番組MCの佐藤栞里と、“ブランチファミリー”の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、ニッチェの江上敬子、近藤くみこが、見どころを語った。【写真】フロリダディズニーを満喫するニッチェ＆宮近海斗＆吉澤閑也■ディズニ