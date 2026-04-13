Aぇ! groupの佐野晶哉が、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演する。佐野にとって“朝ドラ”初出演となり、物語の鍵を握る“謎の男”島田健次郎を演じる。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！同作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成