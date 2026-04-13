世界のトップ選手が集うカーリングのプロリーグ『ロックリーグ』の決勝が、日本時間13日にカナダで行われた。五輪2大会連続メダリストの元日本代表の吉田知那美（34）がキャプテンを務めるチーム・タイフーンは1勝2敗でチーム・シールドに敗れ、準優勝に終わった。試合は男子4人制、女子4人制、混合ダブルスの3試合が同時に行われる団体戦で、2勝したチームが勝利となる。ミラノ・コルティナ五輪のメダリストが多数、参加する中で