【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 1−2 フランクフルト（日本時間4月11日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】塩貝健人、完璧コントロール→ワンタッチ“強烈ボレー”を放つ瞬間ヴォルフスブルクの塩貝健人がフィニッシュワークの上手さをみせた場面があった。完璧なコントロールからの強烈ボレーを解説者が絶賛している。日本時間4月11日のブンデスリーガ第29節で、ヴォルフスブルクはホームでフランクフルトと対戦した。